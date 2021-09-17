Джакарта, 17 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Корабль Pengayoman IV затонул в водах Нусакамбангана в Индонезии, сообщает Kompas.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

В середине пути корабль начал шататься из-за сильного ветра и волн. Корабль затонул и был унесен течением.

Удалось успешно эвакуировать четырех человек, ещё два человека погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВМС Индонезии не потерпит нарушений со стороны китайских военных кораблей, осуществляющих деятельность в исключительной экономической зоне Индонезии.