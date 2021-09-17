Абакан, 17 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 115 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 19 714. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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По данным республиканского оперштаба, за сутки в Хакасии выздоровели 173 ковид-пациента. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 1939 жителей региона с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 577 человек, в том числе 12 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Хакасии выявили 110 носителей коронавируса.