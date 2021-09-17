Саратов, 17 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 264 случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 123 пациента. Накануне заболел 251 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 93 пациентов, с признаками ОРВИ — 171 человек. Всего по состоянию на 17 сентября подтверждено 84 987 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 77 993 человека.

В Саратове зарегистрировали наибольшее число заболевших за сутки — 101 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 84 человека, 34 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области вновь рассматривается вариант перепрофилирования областной офтальмологической больницы и увеличение числа коек для ковидных пациентов в областной клинической больнице.

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