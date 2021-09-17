Ярославль, , 09:38 — REGNUM В Ярославской области за первые полтора часа электронного голосования в нем приняло участие больше 20 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госуслуг.

Штаб общественного наблюдения за выборами Общественная палата ЯО

Для участия в электронном голосовании в Ярославской области зарегистрировалось 86 532 человека. Из них на 9.30 минут проголосовало уже 20 803 человека или 24,04 процента от желающих проголосовать вне избирательного участка. Таким образом, почти четвертая часть из зарегистрированных электронно сделала свой выбор в первые полтора часа трехдневного голосования.

Всего на территории региона в 8.00 утра 17 сентября начали свои работу 846 избирательных участка. Помимо выборов в Госдуму, в Ростове Ярославской области проходят дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы. В Рыбинске избирают главу города, в Пошехонском, Рыбинском и Некоузском районах проходят выборы глав поселений. Закроются избирательные участки в 20.00 19 сентября.