Тюмень, , 09:38 — REGNUM В Тюменской области досрочно проголосовали 2346 человек. Об этом на брифинге 17 сентября сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Игорь Халин в центре Пресс-служба избиркома по Тюменской области

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Тюменцы с 17 по 19 сентября голосуют на выборах депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.

Голосование проводится на 1079 избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 6:00 до 18:00 мск).

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