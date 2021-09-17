Тюмень, 17 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Тюменской области досрочно проголосовали 2346 человек. Об этом на брифинге 17 сентября сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Пресс-служба избиркома по Тюменской области Игорь Халин в центре

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Тюменцы с 17 по 19 сентября голосуют на выборах депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.

Голосование проводится на 1079 избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 6:00 до 18:00 мск).