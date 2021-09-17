Москва, 17 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Национализировать ЦБ и подчинить его непосредственно президенту РФ предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

"Руководство Центробанка чересчур абстрагировано от России и в то же время слишком зависимо от МВФ. Необходимо национализировать ЦБ, подчинив его непосредственно президенту РФ», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его убеждению, Банк России живет иллюзиями и надеждами, а пора бы уже рассматривать финансово-экономические процессы более прагматично и патриотично.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ЦБ, инфляция в годовом выражении в сентябре, возможно, продолжит рост на фоне низкой базы 2020 года и приблизится к отметке 7%, но это будет ее пик, с которого начнется снижение.