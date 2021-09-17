Магадан, , 09:41 — REGNUM В Магаданской области на 15:00 по местному времени (07:00 мск) 17 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ проголосовали более 14 тыс. избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Из общего количества избирателей — 100 404 — 17 сентября на участки уже пришли 14 717 колымчан. По данным ЦИК РФ, в Магаданской области на 15:00 проголосовали 14,48% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме 17 сентября открыты 88 постоянных избирательных участков, и временные в аэропорту Магадан и областной больнице. Одним из первых на участке №8 в Центре культуры проголосовал губернатор Сергей Носов.