Симферополь, , 09:37 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва утром 17 сентября. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Честные и прозрачные выборы — основа всех позитивных преобразований. Государственная Дума — важный инструмент в жизни нашей страны. Без депутатов Госдумы невозможно формирование нормативной базы нашего государства. За последний созыв крымскими депутатами была проведена большая и важная работа в части формирования новой законодательной базы в Республике Крым. У Крыма должны быть достойные представители в главном законодательном органе страны, чтобы продолжить эту работу», — написал Аксёнов.

Глава Крыма также заверил, что в регионе в полном объёме обеспечена прозрачность и легитимность избирательного процесса, и призвал крымчан прийти на участки и сделать свой выбор.