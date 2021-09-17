Чебоксары, 17 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Вновь избранные депутаты войдут в состав расширенного правительства Чувашии. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Олег Николаев

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Руководитель республики призвал жителей Чувашии «прийти на избирательные участки и воспользоваться своим правом на выбор», реализовав тем самым «принцип народовластия».

«Избирательная кампания показала, кто с чем идёт на выборы, кто каких принципов придерживается, кто стоит на принципах защиты интересов населения, региона и в целом страны», — сказал Олег Николаев, выступив за то, чтобы «мы развивались стабильно».

По его словам, вновь избранные депутаты войдут в состав расширенного правительства. Руководитель региона пояснил, что депутаты Госсовета «будут активно взаимодействовать с населением», разъясняя принимаемые властями решениями и регистрируя их жалобы и потребности.

«А дальше мы эти планы корректируем. А депутаты Госдумы должны активно вместе с членами правительства и депутатами Госсовета участвовать в процессе разработки проектов, а дальше продвигать их на федеральном уровне», — сказал Олег Николаев.

Глава республики подчеркнул, что «после выборов мы соберемся с избранными депутатами и поговорим о принципах организации работы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии открылись 1108 постоянных избирательных участков, все они охвачены видеонаблюдением, в том числе большинство (758 участков) — в режиме записи.

По итогам голосования от Чувашии по одномандатным округам в Госдуму изберутся два человека. Что касается Госсовета республики, то 22 депутата изберутся по партийным спискам, остальные 22 — по одномандатным округам.