Волгоград, 17 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва утром 17 сентября принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона

Www.volgograd.ru Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на выборах депутатов Госдумы

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Андрей Бочаров сделал свой выбор на избирательном участке, организованном в здании волгоградского планетария на улице Мира.

«Проголосовал за развитие Волгоградской области, развитие нашей страны, за Россию!» — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сформировано четыре одномандатных округа, по которым баллотируются 33 кандидата.