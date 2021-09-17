Вашингтон, , 09:33 — REGNUM США обращаются к Украине с призывом закончить судебную реформу и закончить комплектацию экспертных коллегий, которые будут заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит сайт Госдепа.

Нед Прайс U.S. Department of State

Уточняется, что Вашингтон обеспокоен отказа Совета судей Украины назначить национальных представителей в Совет по этике и конкурсную комиссию, так как без этого нельзя восстановить ВККС.

«Отказ угрожает пустить под откос реальную судебную реформу на Украине. Но еще есть время спасти это начинание. Совет судей в состоянии выполнить свои обязательства по имплементации закона и выдвижению кандидатов», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в случае успеха реформы доверие жителей Украины к судебной системе восстановится, появятся новые экономические возможности, будут созданы новые рабочие места, а также это, как считает в Госдепе, станет способствовать продвижению страны в направлении интеграции в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина оказалась в «геополитической мясорубке» в сфере энергетики.