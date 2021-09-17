Уфа, 17 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Удостоверения «Дети войны» вручил глава Башкирии Радий Хабиров жителям Уфы. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

ИА REGNUM Дети войны

Сообщается, что в фойе кинотеатра «Родина» Хабиров встретился с пожилыми людьми, которые родились в годы Великой Отечественной войны.

«Все вы практически были лишены детства. Вместе со страной выдержали тяжелейшие испытания — работали в поле, мастерских, на заводах. Именно вы заложили фундамент нашей экономики. Огромное вам спасибо за это!» — приводит пресс-служба слова главы региона.

Глава Башкирии сообщил, что пока удалось оказать небольшую помощь «детям войны» в виде единовременной выплаты. На эти цели из регионального бюджета было выделено 189 млн рублей.

На встрече Хабиров вручил жителям Уфы удостоверения «Дети войны».

«Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие нашей республики и страны. Каждого из вас хочу обнять и поблагодарить. Желаю вам крепкого здоровья!» — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в республике законодательно закрепили статус детей войны. Соответствующий региональный закон был принят в марте текущего года.