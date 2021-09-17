Нью-Дели, 17 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Компания Force Motors представила в Индии новый внедорожник Gurkha. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Twitter/@TeamBHPforum Force Gurkha

Force Gurkha появится у дилеров Индии в октябре 2021 года. Второе поколение внедорожника получило новый кузов и стало более прочным. Кроме того, автопроизводитель смог уменьшить у модели шум и вибрации.

Новинка увеличилась по длине на 124 мм, до 4116 мм. Ширина модели составляет 1812 мм, а высота — 2075 мм.

Кроме того, Gurkha в стандартной комплектации получил светодиодную оптику и шноркель. Интерьер трехдверной модели стал более комфортным. Так, внутри внедорожника появились: новая передняя панель, 7-дюймовый дисплей системы мультимедиа, регулируемая рулевая колонка.

В движение новый Force Gurkha приводит 2,6-литровый дизельный агрегат Mercedes-Benz. Мотор, соответствующий стандарту BS6, выдает 91 л. с. и 260 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии стоит 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Ранее стало известно, что компания Ford Motor объявила о прекращении выпуска машин в Индии. Данный автопроизводитель стал последней американской компанией, которая покинула Индию.

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