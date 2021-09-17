Орск, Оренбургская область, 17 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области в торговом комплексе произошёл несчастный случай с ребёнком 2019 года рождения. По факту травмирования девочки проводится доследственная проверка, сообщает СУСУКР по региону.

Oren.sledcom.ru Игровая площадка в торговом комплексе

По данным ведомства, ребенок в состоянии удушья госпитализирован из ТЦ вечером 16 сентября. Телесные повреждения девочка получила на игровой площадке, где находилась без присмотра взрослых. Родители ребенка на момент происшествия находились в зоне общественного питания. Юная пациентка пребывает в сознании и переведена в детское отделение больницы в связи со стабилизацией состоянии здоровья.

По факту ЧП проверку организовала и прокуратура. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение организацией требований законодательства в части обеспечения безопасных условий при нахождении детей на территории центра.