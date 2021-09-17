Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей Чесапикского сражения, протестуя против потери своего контракта на поставку Австралии атомных подводных лодок. Об этом сообщает The New York Times.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Австралия пошла на альтернативную сделку с США. Высокопоставленный представитель французских Военно-морских сил, прибывший в Вашингтон для участия в торжествах, досрочно возвращается на родину.

240 лет назад в устье Чесапикского залива французская эскадра пришла на выручку США, выступив против британского флота. По этому случаю были запланированы мероприятия в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.

«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры Великобритании, Австралии и США объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. В рамках договора для Австралии построят атомные субмарины, в связи с чем это государство отказалось от контракта с Францией стоимостью $66 млрд на строительство неатомных подводных лодок.

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