Вашингтон, 17 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей Чесапикского сражения, протестуя против потери своего контракта на поставку Австралии атомных подводных лодок. Об этом сообщает The New York Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Австралия пошла на альтернативную сделку с США. Высокопоставленный представитель французских Военно-морских сил, прибывший в Вашингтон для участия в торжествах, досрочно возвращается на родину.

240 лет назад в устье Чесапикского залива французская эскадра пришла на выручку США, выступив против британского флота. По этому случаю были запланированы мероприятия в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.

«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры Великобритании, Австралии и США объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. В рамках договора для Австралии построят атомные субмарины, в связи с чем это государство отказалось от контракта с Францией стоимостью $66 млрд на строительство неатомных подводных лодок.

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