Анадырь, , 09:30 — REGNUM На Чукотке на 15:00 по местному времени (06:00 мск) 17 сентября проголосовали на выборах уже 22,91% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные опубликованные на сайте ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Из всей численности избирателей округа в 30 507 человек свой выбор уже сделали 7012 жителей Чукотки.

Нарушений не зафиксировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке к 12:00 по местному времени (03:00 мск) 17 сентября проголосовали более 5 тыс. избирателей.