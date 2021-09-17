Барнаул, 17 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. На избирательном участке, расположенном в школе №102 в Барнауле, утром, 17 сентября, наблюдателей было гораздо больше, чем избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Учебный процесс не прерывали, голосование организовано правом крыле на первом этаже с отдельным выходом. Там, у крыльца, участникам голосования предлагали поучаствовать в опросе, сообщить, за кого они голосовали.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента. Первые данные о явке ещё не обнародованы.

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