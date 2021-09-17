Брюссель, 17 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Польши, а ныне депутат Европейского парламента Беата Шидло во время своего выступления в Европарламенте раскритиковала обсуждаемую на протяжении последних дней в Брюсселе энергетическую программу Fit for 55. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Проект Fit for 55 предполагает сокращение к 2030 году выбросов углекислого газа в ЕС на 55% по сравнению с 1990 годом. Речь идет о новых мерах по «борьбе» с углем и углеродной энергетикой, в которую европейские стратеги вписали и атомную энергетику.

По мнению Беаты Шидло, принятие этой программы приведет к резкому повышению цен на энергоносители, транспорт, следовательно, рост цен на все товары и услуги.

«Климатические цели, конечно, могут быть достигнуты, но лишь за счет деградации европейской экономики, сокращения числа рабочих мест, огромного обнищания европейцев во всех регионах Союза. Если программа Fit for 55 будет принята, то она не только не улучшит судьбу европейцев, но наоборот — поспособствует ее ухудшению», — заявила польский евродепутат во время своего выступления.

Проект программы Fit for 55 был представлен в середине июля Европейской комиссией. В настоящее время идет её обсуждение.