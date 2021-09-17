Пенза, 17 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Пензенской области 17 сентября стартовали трехдневные выборы. Жители отдают свои голоса за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, выбирают губернатора Пензенской области, депутатов собрания представителей Каменского и Сердобского районов, а также депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований.

Scott Maxwell Выборы

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В Пензенской области работают 33 территориальные избирательные комиссии. Для проведения голосования действуют 1067 избирательных участков.

Одним из первых проголосовал на своем избирательном участке врио губернатора Олег Мельниченко. Он отметил, что все избирательные комиссии и участки готовы к выборам.

«Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок — всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования. Для нас главное — чтобы люди себя чувствовали безопасно, чтобы возможность распространения коронавирусной инфекции была минимизирована», — добавил врио главы региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области на пост губернатора претендуют пять кандидатов.

Поддержать кандидатов жители региона смогут в течение трёх дней. Избирательные участки закроются в 20:00 19 сентября.

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