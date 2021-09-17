Абакан, 17 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 17 сентября в региональном минздраве, вакцины в Хакасии достаточно.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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На сегодняшний день в регионе от COVID-19 привито 171 334 человека. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 149 400 человек.

По информации минздрава, доля привитых среди граждан от 60 лет и старше составляет 47,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в Хакасии выявлен 37 151 носитель коронавируса.