Москва, 17 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В России, где жители страны голосуют на выборах в Госдуму РФ, дистанционно уже отдали свои голоса за понравившихся кандидатов свыше 10% избирателей, пожелавших проголосовать на федеральной платформе. Об этом 17 сентября сообщил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы онлайн-голосования

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Он напомнил, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму РФ на федеральной платформе успешно стартовало в 8:00 в шести регионах страны: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

«На 08:45 утра 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали», — уточнил Качанов.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и целый ряд региональных выборов — глав регионов, в местные законодательные собрания и советы депутатов.

Читайте также: Более двух миллионов москвичей смогут проголосовать онлайн 17−19 сентября

Как сообщало ИА REGNUM, только в Москве в список тех, кто сможет проголосовать онлайн во время Единого дня голосования внесены более 2 млн избирателей. Всего в списках избирателей в столице 7 587 000 человек. Из них около 100 000 — иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель».