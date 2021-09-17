Челябинск, 17 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны из Челябинской области Анатолий Рязанов надеется на то, что власти избавят ветеранов от связанной с коммунальными платежами бумажной волокиты. Об этом он заявил 17 сентября во время голосования, сообщает облизбирком.

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Рязанову скоро исполнится 96 лет и за всю жизнь он не пропустил ни одних выборов. Последние два года голосует на дому. Процесс голосования сопровождается соблюдением всех санитарных норм.

«Раз ты живешь в этой стране, используешь её ресурсы, необходимо выполнить свой гражданский долг и проголосовать», — говорит ветеран. Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы вместе со всей страной выбирают депутатов Госдумы.