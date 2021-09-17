Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фан-зона СКА

В составе СКА дубль оформил нападающий Йоонас Кемппайнен.

СКА одержал пятую победу в семи матчах регулярного чемпионата. «Сочи» потерпел пятое поражение в семи играх.

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