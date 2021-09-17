Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов назвал причину очередей на избирательных участках 17 сентября 2021 года. Об этом он сообщил журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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По словам руководителя, многие жители решили проголосовать утром в будний день, чтобы освободить выходные.

«На некоторых участках мы отмечаем высокую активность избирателей», — признал Русинов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходят 17, 18 и 19 сентября.