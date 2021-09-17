Киев, , 09:21 — REGNUM Украина оказалась в «геополитической мясорубке» в сфере энергетики. Такое мнение 17 августа высказал бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

Павел Климкин Avto-polis.kiev.ua

По словам Климкина, Киеву необходимо договариваться с США и Еврокомиссией о внесении Украины «особую категорию» тех, кому станут помогать в случае появления угроз в сфере энергетики.

Вместе с тем, он уточнил, что Украине, по его мнению, необходимо в первую очередь ориентироваться на США, а не на Германию и Францию.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. (Президент США Джо) Байден принял решение касательно «Северного потока — 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», — сказал экс-глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что введение жестких мер за неуплату жилищно-коммунальных услуг на Украине на фоне высоких цен на газ можно сравнить с «капканом».