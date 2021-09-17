Москва, 17 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу в дерби над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе ЦСКА хет-трик оформил нападающий Сергей Плотников. Ещё по шайбе забросили форварды Лукас Валльмарк и Сергей Андронов.

У «Спартака» точными бросками отметились нападающие Илья Талалуев, сделавший дубль, и Александр Хохлачёв.

ЦСКА одержал пятую победу в семи матчах регулярного чемпионата. «Спартак» потерпел третье поражение в семи играх.

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