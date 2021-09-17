17 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 09:55 — REGNUM Информация, согласно которой Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине! В чём проблема? Огорчены, что Америка опять своего союзника кинула? Ну, так вы же шестерки в G7, были и есть. Так что и этот момент проглотите. Может быть, перед этим немного потявкаете, но быстро успокоитесь. История это уже видела», — отмечает Сергей Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что шум, который подняла Франция по поводу потери многомиллиардного контракта, совсем скоро стихнет и Париж вновь пойдёт в фарватере американской политики.

«На неделю их недовольства хватит, затем французские терпилы угомонятся и дальше продолжат служить интересам Соединённых Штатов», — считает Евгений Д.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Лишнее доказательство никчёмности Франции. Сначала хозяева заставили кинуть Россию, а теперь они их сами кинули. Типичная страна-проститутка. Ну да ничего, утрётся, всё забудется, и они будут вести отношения с США точно так же, как и раньше, будто ничего и не было», — предрекает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Францию поразила небесная кара за её отвратительное поведение по отношению к Российской Федерации, которую Париж кинул с поставками авианосцев.

«Франция шесть лет назад так подставила Российскую Федерацию с «Мистралями», что мы до сих пор всё помним. Американцы тогда их очень хвалили, а теперь, когда они от своих «друганов» получили пинок под зад, обижаются. Бумеранг вернулся в пункт отправления», — поделился своим мнением Андрей П.

Часть людей считает, что недовольство руководства Франции из-за этой ситуации недолговечно, ведь Париж уже давно неспособен проводить самостоятельную политику и очень зависим от Соединённых Штатов.

«Страна-кидала! Россия хоть деньги поимела в своё время за отказ Франции поставлять «Мистрали». Париж-то сами хозяева кинули! Вот это позорище! А теперь ещё, как и положено шавкам, тявкают на своего хозяина. Но ничего, он их скоро проучит, расскажет, как Америку следует любить», — пишет Александр Ф.

Ряд пользователей призывает российские власти подставить Франции плечо в тяжёлое для неё время. Таким образом мы покажем французам, кто есть кто, кто кого в беде не оставит, а кто кому вонзает нож в спину.

Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург Kremlin.ru

«Российской Федерации стоит ловить момент и помочь поддержать бедную Францию в трудный момент. Не ради дружбы, а так, чтобы Соединённые Штаты потеряли ещё одного крупного союзника. А то они разбрасываются своими «друзьями», а мы только и делаем, что вспоминаем прошлые обиды. За «Мистрали», я напомню, компенсацию мы получили, а этим же достался лишь кукиш с маслом», — указывает Радион Д.

Напомним, 17 сентября издание New York Times опубликовало информацию, согласно которой Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии.