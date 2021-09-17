Курган, 17 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Курганские полицейские выступили с инициативой тестировать на наркотики учителей, врачей и работников промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

Hdoboi.ne Наркотики

Управление МВД России по Курганской области предложило депутатам облдумы дополнить законодательство РФ нормами, предусматривающими необходимость проведения медицинских осмотров, включающих в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Предложено выйти на федеральный уровень с инициативой о разработке правового акта, регламентирующего в рамках проведения медицинских осмотров освидетельствование сотрудников производственных предприятий, учреждений здравоохранения и образования и опасных производств тестирование на потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Отмечается, что в 2020 году в Зауралье к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлекались лица, которые работали на крупных предприятиях, в сфере топливно-энергетического комплекса и транспорта, учреждений здравоохранения, дополнительного образования и пищевой промышленности.

По итогам рассмотрения данной инициативы депутатами облдумы решено создать рабочую группу.