Тхэан, Южная Корея, 17 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. 17 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Smchealth.org Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,2 произошло в 05:30 по местному времени в 16 км к западу-юго-западу от уезда Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Эпицентр залегал на глубине 8 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщалоИА REGNUM, 14 сентября в городе Мирян провинции Кёнсан-Намдо произошло землетрясение магнитудой 2,2.