Ньон, Швейцария, 17 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В таблице коэффициентов УЕФА Россия осталась на 10-м месте после матчей первого тура группового этапа еврокубков. Об этом 17 сентября сообщается на сайте УЕФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Россия занимает 10-е место, имея в своём активе 30 882 очка. На девятой строчке располагается Шотландия (31 300). На 11-м месте идёт Украина (30 400).

Российские клубы в матчах первого тура набрали всего одно очко. «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в Лиге Европы. Ранее «Зенит» уступил «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов, а «Спартак» проиграл «Легии» в Лиге Европы.

Украинские клубы также набрали одно очко. Киевское «Динамо» сыграло в вничью с «Бенфикой» (0:0), а «Шахтёр» проиграл «Шерифу» (0:2) в Лиге чемпионов. «Заря» в Лиге конференций потерпела поражение от норвежского «Будё-Глимта» (1:3).

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