Новокузнецк, Кемеровская область, 17 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 17 сентября, провёл совещание по вопросу строительства нового аэровокзального комплекса новокузнецкого аэропорта им. Б. В. Волынова. В предложенный инвестором проект внесён ряд корректировок, сообщили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кемеровской области Проект аэропорта Новокузнецка

Администрация правительства Кузбасса Проект аэропорта Новокузнецка

«В феврале 2023 года Кузбасс принимает участников зимних Международных спортивных игр «Дети Азии — 2023», к этому времени терминал должен быть введён в эксплуатацию, — подчеркнул Цивилёв. — На территории необходимо предусмотреть зону разворота и стоянку для междугородных автобусов и личного транспорта. Проект нового аэропорта сейчас дорабатывается, важно, чтобы он был не только удобным, но и нравился людям. Поэтому в ближайшее время мы вынесем проект на обсуждение жителей южной агломерации».

Уже существующий терминал после открытия нового переоборудуют в ресторан, зону Duty Free и магазин с сувенирной продукцией.

Администрация правительства Кузбасса Проект аэропорта Новокузнецка

Предполагается, что строительство нового терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 630 пассажиров в час и вывести обслуживание пассажиров аэропорта на современный международный уровень.