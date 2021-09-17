Ижевск, 17 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 сентября прививку от коронавируса сделали 383 006 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Правительство Забайкалья Глава Забайкалья поставил прививку от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Второй компонент препарата получили 318 144 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1484 жителя республики. 1241 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 36 949 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 759 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в регионе провели 1 650 217 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7015 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6301 исследование.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали более 7 тыс. тестов на коронавирус за сутки