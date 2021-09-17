Челябинск, 17 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинске двое местных жителей попались на попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Среди них 20-летний гражданин и девушка-подросток. Следователи считают, то в августе они приобрели наркотическое вещество для дальнейшего сбыта. А затем они его расфасовали, но были задержаны полицейскими.

У задержанных обнаружили 13 свёртков. Сейчас решается вопрос о предъявлении обоим обвинения.