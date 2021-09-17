Якутск, 17 сентября 2021, 09:24 — REGNUM Наблюдатель на выборах депутатов Госдумы РФ в Якутии утверждает, что его жалобу отказались принять в участковой избирательной комиссии. Жаловался он на то, что камера направлена в кабинку для голосования, написал 17 сентября в своём телеграм-канале журналист и политолог Виталий Обедин.
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В штабе общественного наблюдения, организованном общественной палатой Якутии, подтвердили, что на двух участках в Якутске камеры были расположены некорректно и транслировали изображение из кабинок, но сейчас нарушения устранены.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей на два участка для голосования. Людей привезли на автобусах, принадлежащих компаниям «Полярные авиалинии» и «Сахатранснефтегаз»,