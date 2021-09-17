Якутск, , 09:24 — REGNUM Наблюдатель на выборах депутатов Госдумы РФ в Якутии утверждает, что его жалобу отказались принять в участковой избирательной комиссии. Жаловался он на то, что камера направлена в кабинку для голосования, написал 17 сентября в своём телеграм-канале журналист и политолог Виталий Обедин.

Выборы Avo.ru

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«Выборы не перестают меня удивлять! В одном УИК наблюдатель написал жалобу на то, что над кабинкой для голосования стоит камера, нарушая тайну голосования! Тогда члены УИК проголосовали и приняли коллегиальное решение, что теперь у наблюдателя нет права подавать жалобы!» — возмутился депутат гордумы Якутска, юрист Денис Васильев.

В штабе общественного наблюдения, организованном общественной палатой Якутии, подтвердили, что на двух участках в Якутске камеры были расположены некорректно и транслировали изображение из кабинок, но сейчас нарушения устранены.

«В ШОН поступило сообщение о том, что на УИК 689 не принимают жалобу от наблюдателя. Штаб выяснил, что жалоба принята. Но в её удовлетворении отказано», — также отметили в общественной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей на два участка для голосования. Людей привезли на автобусах, принадлежащих компаниям «Полярные авиалинии» и «Сахатранснефтегаз»,