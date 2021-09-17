Джакарта, 17 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Спортсменка Леани Ратри Октила получила бонус в размере 13,5 млрд индонезийских рупий ($950 тысяч) от правительства Индонезии, сообщает Kompas.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Леани Ратри Октила получила премию, завоевав две золотые и одну серебряную медали на Параолимпийских играх в Токио.

Правительство Индонезии предоставляет бонус в размере 5,5 млрд индонезийских рупий спортсменам-обладателям золота и 2,5 млрд индонезийских рупий спортсменам, завоевавшим серебро.

Спортсмены, завоевавшие бронзовые медали, получили бонус в размере 1,5 млрд индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские спортсмены завоевали еще несколько медалей на Параолимпийских играх в Токио.