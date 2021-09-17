Ижевск, 17 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 сентября провели 1 650 217 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 7015 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6301 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано десять летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1804 человек.