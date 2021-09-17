Мехико, 17 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Компания BMW представила версию купе 2-Series, получившую яркую ливрею в честь старта выпуска моделей немецкой марки на территории Мексики. Об этом сообщается на сайте компании.

Press.bmwgroup.com BMW 2-Series

Отмечается, что выпускаемые в Мексике автомобили BMW будет продаваться на глобальном авторынке, в том числе и на российском рынке.

В городе Сан-Луис-Потоси (Мексика) на заводе BMW началось производство нового купе 2-Series. Особая версия этого автомобиля получила яркую ливрею, которая представляет собой сочетание немецкого и мексиканского флагов.

При покраске кузова спецвыпуска использовались восемь оттенков, которые были нанесены в несколько слоев. Процесс занял пять недель из-за того, что приходилось ждать пока каждый слой просохнет. В общей сложности на покраску кузова купе ушло шесть литров краски и 2,5 л лака. Художественным оформление модели занимался дизайнер Боско.

Напомним, летом 2021 года компания BMW представила модель 2-Series нового поколения. Машина получила четыре версии. В качестве базового двигателя предусмотрен четырехцилиндровый агрегат мощностью 184 л. с, который сочетается с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

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