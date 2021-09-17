Варшава, 17 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Глава Бюро национальной безопасности (BBN) при президенте Польши Павел Солох 15−16 сентября находился с официальным визитом в Узбекистане. Об этом сообщает Polskie Radio.

Uzreport.uz Узбекистан и Польша

В Ташкенте Павел Солох встретился и провел переговоры с Секретарем совета безопасности Узбекистана Виктором Махмудовым, министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром обороны Узбекистана генералом Баходиром Курбановым.

Представители двух стран обсудили текущую ситуацию в регионе Центральной Азии после захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане и связанные с этим угрозы для европейских государств, в частности, миграционный кризис. Также затрагивались вопросы двустороннего польско-узбекского сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.