Ижевск, 17 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано десять летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 73, 74, 75, 83, 86, 87 и 89 лет, а также мужчины в возрасте 64, 67, 69, 73, 74, 75, 79 и 80, лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1804 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в регионе выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 50 430 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7417 жителей.

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