Душанбе, 17 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. России, Китаю, Ирану и Пакистану нужно усиливать координацию по ситуации в Афганистане. Об этом 17 сентября заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе четырехсторонней встречи с главами МИД России, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

«Четырем странам необходимо укреплять коммуникацию и координацию, выступать единодушно, оказывать позитивное влияние и играть конструктивную роль в стабилизации ситуации в Афганистане», — приводит его слова сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Также Ван И отметил, что китайская сторона готова к укреплению координации с Россией, Ираном, Пакистаном и другими странами региона для того, чтобы играть конструктивную роль в предотвращении хаоса, поддержании стабильности, сдерживании терроризма и насилия, а также в восстановлении мира в Афганистане и установлении долгосрочного мира в регионе.

Помимо того, глава МИД КНР указал на то, что, по его мнению, Афганистану нужно помочь интегрироваться «в поток регионального сотрудничества».

«В долгосрочной перспективе <…> мы можем помочь Афганистану постепенно развивать свой потенциал, интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество, чтобы справиться с бедностью, добиться экономического развития», — уточнил министр иностранных дел Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что ответственность за восстановление Афганистана должны взять на себя США.