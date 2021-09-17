Пенза, 17 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Пензе организована доследственная проверка по факту распыления содержимого перцового баллончика в одном из образовательных учреждений.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, инцидент произошел на перемене в помещении, где занимались учащиеся шестого класса. Одна из учениц принесла в школу перцовый баллончик. Медицинские работники осмотрели детей, госпитализация не потребовалась.

В местных СМИ появилась информация, что инцидент произошел 16 сентября в городской школе №63.

«Ученица шестого класса с разрешения родителей ежедневно носит баллончик с собой в качестве защиты от неадекватных соседей в подъезде. После первого урока она случайно распылила вещество. Всех детей немедленно вывели из класса, помещение проветрили», — сообщает «ПензаИнформ».

ИА REGNUM напоминает, в одной из школ Махачкалы старшеклассники распылили неизвестное вещество. Попали в больницу с отравлением 16 детей. Предположительно, был использован перцовый газ из баллончика.

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