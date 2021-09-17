Воронеж, 17 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе трёхлетний ребёнок, погибли в результате автоаварии на трассе в Воронежской области в ночь на 17 сентября. Обстоятельства аварии устанавливает полиция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Авария произошла около 00:15 в Панинском районе на 283 км федеральной автодороги Р-298 «Курск-Саратов». По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля КамАЗ с прицепом совершил наезд на остановившиеся из-за ДТП на этом участке дороги автомобиль Ford Fusion и грузовой автомобиль Volvo.

В результате аварии, по уточненным данным, погибла водитель Ford, а также четыре пассажира легкового автомобиля в возрасте 47,43, 34 и трёх лет. Травмы получили сам водитель КамАЗа и 71-летняя пассажирка Ford.

Водитель автомобиля КамАЗ прошёл медосвидетельствование, у него установлено состояние алкогольного опьянения (0,9 мг/л).