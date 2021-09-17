Ижевск, 17 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 сентября выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 50 430 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 60 детей в возрасте до 14 лет и 41 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 145 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 41 209 человек. Скончались 1804 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 15 летальных случаев, накануне скончались десять жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7417 жителей. Из числа получающих лечение 6576 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1391 человек — в состоянии средней степени тяжести, 300 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 сентября прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 381 522 человека. Второй компонент препарата получили 316 903 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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