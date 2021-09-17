Варшава, 17 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Вечером 16 сентября в Варшаве прошли торжества с участием президента Польши Анджея Дуды по случаю 50-й годовщины начала восстановления штаб-квартиры польских монархов — Королевского замка. Об этом сообщает Polskie radio.

Анджей Дуда

Во время своего выступления на мероприятии президент Анджей Дуда выразил благодарность всем, кто заботился и продолжает заботиться о сохранении исторических памятников, свидетельств истории и культуры Польши.

«Королевский замок является символом. Когда я слышу гимн Варшавы, то перед моими глазами предстает именно горящий замок, его руины, которые немцы оставили после разрушения Варшавы в 1944 году. Ни один польский городов не пострадал так, как пострадала Варшава», — заявил Дуда.

Королевский замок, который на протяжении нескольких веков был резиденцией польских королей, был разрушен до основания немецкими оккупантами во время Второй мировой войны. И только в 1971 году принято решение о его реконструкции. После реконструкции там проходят торжественные мероприятия и приемы иностранных гостей высокого ранга.