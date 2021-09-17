Чита, 17 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Правительство России готово выделить Забайкальскому краю, где летом 2021 г. пережили три волны поводка, более 4,2 млрд рублей. По данным пресс-службы правительства региона, средства пойдут на строительство нового жилья и капитальный ремонт поврежденных домов, а также на социальную поддержку местных жителей.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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