Москва, 17 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Москве самозанятые граждане за январь-август 2021 года перечислили в столичный бюджет 2,78 млрд рублей налогов. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

Самозанятый

Ежемесячно самозанятые отчисляют в бюджет Москвы в среднем около 370 млн рублей. Растет доход самозанятых. С начала 2019 по 1 сентября 2021 года он составил 232 млрд рублей, это 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.

Число самозанятых в столице увеличивается в среднем на 30 тыс. человек в месяц. С начала 2021 года этот статус получили 236 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало сентября 2021 года, в Москве насчитывается 716 тыс. самозанятых. Это 25% от общего числа всех зарегистрированных на территории России.

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