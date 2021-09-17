Ханчжоу, Китай, 17 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В провинции Чжэцзян, центре электронной коммерции в Восточном Китае, за первые восемь месяцев этого года наблюдался значительный рост розничных продаж через интернет, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Электронный магазин

Розничные онлайн-продажи провинции за этот период достигли 1,38 трлн юаней (около $214,5 млрд), что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли провинции.

Жители провинции, где находится гигант электронной коммерции Alibaba, потратили почти 733,8 млрд юаней на онлайн-покупки с января по август, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одежда, обувь и сумки, предметы интерьера, а также компьютеры, средства связи и бытовая электроника вошли в топовые категории по объему онлайн-продаж. За этот период розничные онлайн-продажи в стране выросли на 19,7% в годовом исчислении и достигли примерно 8,12 трлн юаней.