Томск, , 09:00 — REGNUM В городах и районах Томской области продолжается голосование на выборах депутатов Госдумы РФ и региональной Законодательной думы.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Голосование продлится 17, 18 и 19 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в обладминистрации, в регионе открылось 769 избирательных участков. Они будут работать все три дня с 08:00 до 20:00 по местному времени.

На участках работают более 6 тысяч членов участковых избирательных комиссий и около 4 тысяч наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области зарегистрирован 760 751 избиратель.

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